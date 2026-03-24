El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Lalín se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 20°C por la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá más intensamente a medida que se acerque la tarde, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 55% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que los habitantes de Lalín pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las horas de luz, con el sol saliendo a las 07:28 y poniéndose a las 19:49.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.