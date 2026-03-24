El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades al aire libre. Desde las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 18°C a lo largo del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 12:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 18°C.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones. De hecho, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará de manera constante desde el norte, con velocidades que variarán entre 10 y 11 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada. Las ráfagas máximas alcanzarán los 25 km/h, lo que podría ser perceptible, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, la brisa será suave y no generará incomodidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 14°C hacia las 21:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:52 horas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje de A Guarda en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en A Guarda para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando las condiciones favorables que la meteorología ofrece.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.