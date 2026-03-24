El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura máxima se prevé que llegue a los 20 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La sensación térmica será cómoda, gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se espera lluvia en ninguna de las franjas horarias.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 51% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo. Los vientos serán suaves, predominando del este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. En las horas más activas, se registrarán ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. Los ciudadanos de Gondomar pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:31, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:52, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, el tiempo de hoy en Gondomar será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.