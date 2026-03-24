El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, A Estrada se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 8 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura. Para el mediodía, los termómetros podrían alcanzar los 20 grados, brindando un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.

A lo largo de la jornada, la temperatura oscilará entre los 8 y los 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La tarde se presentará cálida, con un descenso gradual hacia la noche, cuando se espera que la temperatura baje a unos 11 grados. La sensación térmica será moderada, gracias a la baja probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 42% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la noche, la humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:30, permitiendo que la luz del día se instale gradualmente, mientras que el ocaso se espera a las 19:51, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, A Estrada disfrutará de un día primaveral, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.