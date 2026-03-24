El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Catoira se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, las temperaturas rondarán los 10 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 22 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 72% y el 79%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y confortable.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de nubes altas en algunas horas, especialmente durante la tarde. Estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que continúe soplando desde el noreste, con ráfagas que podrían alcanzar los 43 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa fresca será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando un ambiente agradable para paseos y actividades al exterior.

Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. Al caer la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado.

El orto se producirá a las 07:30 y el ocaso a las 19:51, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Catoira para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.