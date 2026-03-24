El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 6 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 46% y el 69% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona sin ningún tipo de obstrucción.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 19:50 horas. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en A Cañiza, con un tiempo favorable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.