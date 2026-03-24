El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una ligera brisa proveniente del este a unos 5 km/h. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados alrededor de la tarde, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La humedad relativa comenzará en un 57% y se mantendrá en niveles cómodos, oscilando entre el 52% y el 69% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin ser incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrará una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente a 12 km/h en la tarde. La dirección del viento será predominantemente del este, lo que aportará una brisa suave y refrescante, ideal para disfrutar de un paseo por la costa o en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 20:00 horas. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una atmósfera tranquila. La puesta de sol se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual que no querrás perderte.

En resumen, el día de hoy en Cangas se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, explorar y disfrutar de la belleza natural que ofrece la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.