El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con la presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 19 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se espera que baje hasta un 47% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas más cálidas. Esta combinación de viento y temperatura hará que la sensación térmica se mantenga agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Cambados realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo. La puesta de sol se anticipa para las 19:52 horas, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas, gracias a la escasa nubosidad.

En resumen, el tiempo en Cambados para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.