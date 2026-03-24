El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondan el 74%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al amanecer. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 30% en las horas de mayor calor, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

El viento soplará del norte a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas que podrían aparecer en algunas horas no afectarán la luminosidad del día, permitiendo que el sol brille con fuerza.

La puesta de sol se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Con un cielo despejado, los colores del ocaso prometen ser especialmente vibrantes, ideal para una caminata al atardecer o una cena al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta jornada primaveral para salir y disfrutar de la naturaleza y el buen tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.