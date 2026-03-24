El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Barro, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a medianoche, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 72% y disminuyendo a un 34% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura en la mañana podría ser notable. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad se sentirá menos intensa, lo que contribuirá a un tiempo más cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 11 y 6 km/h. A medida que el día progrese, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su velocidad hasta alcanzar ráfagas de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Barro, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Este clima es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

El amanecer se producirá a las 07:30, y el ocaso será a las 19:51, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Barro pueden esperar un día placentero, perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza. En resumen, el tiempo de hoy promete ser favorable, con temperaturas cálidas y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la primavera en su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.