El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, se presenta en Baiona con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilarán entre los 11 y 17 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe con algunas nubes altas, especialmente en las horas de la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad.

La temperatura comenzará en torno a los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 11 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 17 grados hacia el mediodía y manteniéndose en torno a los 16 grados durante la tarde. Por la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 12 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% a medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 72% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada, lo que favorece actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que puede aportar una brisa refrescante, especialmente en la costa. A lo largo del día, el viento será más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

La salida del sol está programada para las 07:31, mientras que el ocaso se producirá a las 19:52, brindando un día largo y luminoso. Este clima primaveral es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. En resumen, Baiona se prepara para un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete ser una jornada perfecta para disfrutar del entorno natural y la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.