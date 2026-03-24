El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de marzo

Hoy, 24 de marzo de 2026, As Neves se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , proporcionando un inicio fresco pero agradable para el día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día comenzará con una sensación de frescura, la disminución de la humedad permitirá que el calor se sienta más confortable a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que los residentes de As Neves pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50, momento en el cual el sol se ocultará en el horizonte, dejando un cielo despejado ideal para observar las estrellas.

En resumen, el día de hoy en As Neves se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 24 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 10 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 78%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, llegando a los 9 grados a las 2 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 8 grados hasta las 5 de la mañana.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las primeras horas del día.

El día de hoy, 24 de marzo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados a las 3 de la madrugada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-23T20:47:13.