El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Vilagarcía de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una visibilidad excelente que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 07:33. A lo largo de la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y descendiendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 16:00, alcanzando los 20 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero incremento en la humedad, que podría llegar a un 34% en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá agradable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que alcanzarán los 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras. A lo largo de la tarde, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipa que estas afecten la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde-noche, alcanzando los 15 grados a las 21:00. La humedad aumentará gradualmente, llegando a un 57% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación de frescura se intensifique.

El ocaso se producirá a las 19:51, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable. A medida que la noche avance, las temperaturas continuarán bajando, y se espera que se mantengan en torno a los 13 grados durante las horas nocturnas. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Vilagarcía de Arousa, con un tiempo propicio para paseos y encuentros sociales, sin la preocupación de la lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 23 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 23 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Ribadumia se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.