El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, se espera un aumento gradual a medida que el sol se eleva, alcanzando los 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. A partir de las 18:00 horas, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 28% en la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá más seco a medida que avanza el día, lo que es típico en esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en combinación con las temperaturas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy se presenta como una jornada ideal para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas en las primeras y últimas horas del día. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, el sol se hará protagonista, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Hoy, 23 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C a las 10°C en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22°C en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas en las primeras y últimas horas del día. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, el sol se hará protagonista, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Hoy, 23 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C a las 10°C en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22°C en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.