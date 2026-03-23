El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados durante la madrugada, con un leve aumento a medida que avance la mañana, alcanzando los 9 grados hacia las 10:00 horas.

A lo largo del día, la temperatura continuará en ascenso, llegando a un máximo de 17 grados en las horas centrales. Este incremento en el termómetro se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 90% en la mañana a un 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, se sentirá más cómodo a medida que la humedad disminuya.

El viento será un factor notable, soplando principalmente del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h. En las horas más activas del día, se prevén rachas que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, especialmente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un predominio de nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados hacia las 23:00 horas.

El orto se producirá a las 07:30, brindando una hermosa salida del sol que iluminará el paisaje de Vila de Cruces, mientras que el ocaso se dará a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque fresco, será mayormente soleado y agradable. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Vila de Cruces, con un tiempo que favorecerá el esparcimiento y la convivencia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera presencia de nubes en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas y poco nuboso en diferentes momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, con mínimas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera presencia de nubes en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas y poco nuboso en diferentes momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, con mínimas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.