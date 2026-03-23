El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Vigo se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que algunas nubes aparezcan en el horizonte durante la noche. A lo largo de la jornada, las condiciones meteorológicas se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 21 grados . La mañana comenzará fresca, con una temperatura de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día, antes de alcanzar un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que avanza la jornada. Sin embargo, se espera que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde y la noche, alcanzando un 56% al final del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con una velocidad que variará entre 4 y 11 km/h. Predominará el viento del este y noreste, con ráfagas más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h a las 14:00 horas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Vigo podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya sea pasear por la ciudad, disfrutar de un café en una terraza o realizar deportes en la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 07:32 horas, y el ocaso será a las 19:50 horas, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 22:00 horas.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy se presenta como un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las lluvias primaverales.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una transición a un estado completamente despejado a medida que avanza el día. Esta tendencia se mantendrá a lo largo de las 24 horas, con solo algunas nubes dispersas al final de la jornada.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un día agradable para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una transición a un estado completamente despejado a medida que avanza el día. Esta tendencia se mantendrá a lo largo de las 24 horas, con solo algunas nubes dispersas al final de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.