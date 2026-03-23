El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Valga se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte de la jornada. A primera hora, la temperatura se situará en torno a los 11 grados , con una ligera brisa proveniente del noreste que alcanzará velocidades de hasta 13 km/h. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta al inicio del día, con un 71%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, conforme avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, llegando a un 46% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable. A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas de la tarde, ideal para actividades al aire libre.

El cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se esperan sorpresas en forma de chubascos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del día, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 43 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta un poco más fresca, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, el viento será constante y no se espera que cause inconvenientes significativos.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:50. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de Valga en todo su esplendor.

En resumen, el día de hoy en Valga se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 23 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Hoy, 23 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

Hoy, 23 de marzo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 21 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.

Hoy, 23 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.