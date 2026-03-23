El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las primeras horas, para luego estabilizarse en torno a los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 61% a las 00:00, y subiendo hasta un 87% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. Para el mediodía, se espera que la humedad se sitúe en torno al 72%, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h a lo largo del día. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados , lo que hará que sea un momento ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes de Tui pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos, excursiones o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 19:50. En resumen, el tiempo en Tui hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido para los residentes y visitantes de la localidad.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado a lo largo de las horas. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 22 grados en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado a lo largo de las horas. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 22 grados en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.