El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 23°C durante la tarde.

La temperatura comenzará en torno a los 12°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 11°C en la primera hora del día. A partir de ahí, se experimentará un leve descenso hasta llegar a los 7°C en las primeras horas de la mañana, pero rápidamente se recuperará, alcanzando los 20°C hacia el mediodía. La tarde será la más cálida, con temperaturas que alcanzarán los 23°C entre las 15:00 y las 16:00 horas, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles de alrededor del 32% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento ligero será un alivio en las horas más cálidas, proporcionando una brisa refrescante.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El orto se producirá a las 07:32, y el ocaso será a las 19:50, lo que permitirá disfrutar de un extenso periodo de luz solar. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las primeras horas, para luego estabilizarse en torno a los 12 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Tui se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las primeras horas, para luego estabilizarse en torno a los 12 grados hacia el mediodía.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.