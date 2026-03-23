El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C a las 10°C en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22°C en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% y descendiendo a un 27% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la brisa suave que soplará desde el este. La velocidad del viento variará entre 4 y 10 km/h, lo que contribuirá a un tiempo confortable, ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos que ofrece Soutomaior.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que caracterizan a esta hermosa localidad gallega.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 13:00 horas. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 20°C a las 18:00 horas. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar algunas nubes, pero sin afectar la claridad del ambiente.

El ocaso se producirá a las 19:50 horas, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12°C, lo que invitará a disfrutar de una velada tranquila al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y la brisa suave harán de este un día perfecto para explorar la belleza natural de la región.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas en las primeras y últimas horas del día. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, el sol se hará protagonista, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas en las primeras y últimas horas del día. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, el sol se hará protagonista, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se espera en Vilaboa un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 22 grados .

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.