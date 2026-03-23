El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Silleda se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 73% y el 75%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 53% hacia el mediodía. Esto permitirá que las temperaturas se sientan más agradables, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque hasta 17 grados .

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando mayormente del sureste y del este, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A lo largo de la tarde, el cielo seguirá presentando intervalos de nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, esta se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que significa que no se esperan chubascos ni tormentas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 64% al final del día. El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, aunque fresco, será agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al exterior.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la primavera.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C a las 7°C durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas y poco nuboso en diferentes momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, con mínimas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 23 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados durante la madrugada, con un leve aumento a medida que avance la mañana, alcanzando los 9 grados hacia las 10:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8°C a las 7°C durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17°C en las horas centrales, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al exterior.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas y poco nuboso en diferentes momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, con mínimas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.

Hoy, 23 de marzo de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados durante la madrugada, con un leve aumento a medida que avance la mañana, alcanzando los 9 grados hacia las 10:00 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.