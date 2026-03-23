El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 11 grados durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar, alcanzando los 15 grados hacia las 11:00 horas. La tendencia de la temperatura continuará en ascenso, llegando a un máximo de 20 grados a partir de las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la costa. La tarde se presentará con temperaturas agradables, oscilando entre los 19 y 20 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% a la medianoche y disminuyendo gradualmente a un 54% hacia las 21:00 horas. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 36 km/h. Predominará el viento del noreste, lo que podría generar una ligera brisa en la costa, ideal para quienes disfrutan de paseos por la playa o actividades náuticas. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 36 km/h.

El amanecer se producirá a las 07:33, ofreciendo una hermosa vista para los madrugadores, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 19:51, brindando la oportunidad de disfrutar de un atardecer espectacular sobre el océano. En resumen, el tiempo de hoy en Sanxenxo se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados a media tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Bueu se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados a media tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.