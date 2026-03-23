El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Salvaterra de Miño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del sol. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 23 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 6 grados a las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 23 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para las actividades diarias. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados, proporcionando un tiempo ideal para paseos y actividades al aire libre.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 66% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 33% en horas de la tarde. Esto indica que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, pero se espera que disminuyan a medida que avance el día. Esta brisa suave será refrescante y agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes de Salvaterra de Miño pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:49.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Aprovechemos este día primaveral para salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.