El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Salceda de Caselas disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con un estado del cielo que se mantendrá en su mayoría despejado a lo largo de las horas. La temperatura comenzará en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 10 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 22 grados en las horas centrales del día, alrededor de las 15:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 61% a medianoche y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un mínimo del 30% a las 16:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se presentará más cálida y seca, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad de 5 km/h durante la madrugada, aumentando a 9 km/h a lo largo de la mañana. A medida que el día avanza, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas. Esto es una buena noticia para los habitantes de Salceda de Caselas, que podrán disfrutar de un día sin interrupciones por el mal tiempo. La ausencia de lluvias y el cielo despejado permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día propicio para salir y disfrutar de la naturaleza.

El orto se producirá a las 07:32, brindando a los residentes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 19:50, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Salceda de Caselas será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.