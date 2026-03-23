El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Redondela se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes dispersas en las primeras y últimas horas del día. Durante la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, el sol se hará protagonista, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 12 grados a media mañana.

A lo largo del día, el ambiente se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 23 grados centígrados en las horas más cálidas. La máxima se alcanzará en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 30% a 35% durante las horas centrales del día.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas, y el viento no será un factor que afecte significativamente las actividades diarias.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los redondelanos. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá despejado, aunque se espera que algunas nubes regresen hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 19:50 horas, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes podrán disfrutar antes de que la oscuridad se apodere del cielo.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.