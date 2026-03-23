El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 71%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. La combinación de sol y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser notable, pero no debería causar inconvenientes significativos. Este viento fresco contribuirá a mantener un ambiente confortable, especialmente durante las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir, ya que no habrá necesidad de preocuparse por el paraguas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, y se espera que el ocaso ocurra a las 19:50, ofreciendo una hermosa puesta de sol para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, viento moderado y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.