El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Pontecesures se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La temperatura en las primeras horas se situará en torno a los 11 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 19 grados a la hora del almuerzo y llegando a su punto máximo de 20 grados hacia las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 15 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a un 46% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calor en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 37 km/h, especialmente durante la tarde, lo que podría generar una ligera sensación de frescor en el ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Pontecesures disfruten de un día soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

El amanecer se producirá a las 07:32, mientras que el ocaso se espera para las 19:50, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Pontecesures disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.