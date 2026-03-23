El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:32. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá despejado, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 6 grados a las 06:00, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados hacia las 15:00. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 21 grados, proporcionando un tiempo ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 62% a las 00:00 y disminuyendo a lo largo de la mañana, alcanzando un mínimo del 29% a las 16:00. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 66% a las 23:00. Esto puede generar una sensación de frescura al caer la tarde, pero no se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h en dirección noreste durante la tarde. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con una brisa suave de 6 km/h a las 00:00 y aumentando gradualmente. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado que hará que el tiempo sea perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. No se esperan lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.