El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Ponte Caldelas se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en las horas de la noche. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 10°C y 12°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20°C en las horas centrales del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo a un 33% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá gracias a la baja humedad en las horas más cálidas. La brisa del este, que soplará a lo largo del día, contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este con velocidades que oscilarán entre 10 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Ponte Caldelas pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la zona.
En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque. La combinación de sol y temperaturas moderadas promete hacer de este 23 de marzo un día memorable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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