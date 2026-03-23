El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Poio se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 30% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 12 km/h, aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por la costa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La salida y puesta del sol se producirán a las 07:32 y 19:50, respectivamente, ofreciendo momentos ideales para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Poio para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.