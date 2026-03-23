El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 31% durante la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda en las primeras horas, se tornará más seca conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son propicias para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la localidad.

El orto se producirá a las 07:32, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 19:49, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz diurna. En resumen, el tiempo en Pazos de Borbén para hoy es ideal, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.