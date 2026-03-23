El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa comenzará en un 57% y disminuirá gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. Los vientos, provenientes principalmente del noreste, tendrán una velocidad que variará entre 13 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en los momentos más intensos. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Oia pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que la región ofrece.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia las 18:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 14°C hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:51, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para paseos, actividades al aire libre y disfrutar de la belleza natural de la región. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.