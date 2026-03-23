El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados durante las primeras horas, pero se espera un aumento gradual a medida que avance la jornada.

A medida que el día progresa, las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las últimas horas del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas caerán a alrededor de 14 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 46% en las horas de mayor calor. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y cómodo, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la humedad aumentará ligeramente, pero no se prevén condiciones que generen incomodidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 26 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las temperaturas más cálidas. No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que garantiza un día seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:33, brindando una hermosa salida del sol que iluminará el paisaje de O Rosal, mientras que el ocaso se espera para las 19:50, marcando el final de un día que promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del buen tiempo en O Rosal, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará de esta jornada una experiencia placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.