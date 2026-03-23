El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Porriño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 11 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 8 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 61%, irá disminuyendo a medida que la temperatura sube, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente. La humedad se situará en torno al 50% durante las horas centrales del día, lo que es bastante favorable para actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, manteniendo una velocidad moderada que no superará los 12 km/h. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la comodidad de los habitantes y visitantes de O Porriño.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de precipitaciones se mantendrá constante a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y despejado.

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados , antes de comenzar a descender nuevamente al caer la noche. La puesta de sol está prevista para las 19:50, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar, pero aún se mantendrán agradables, rondando los 15 grados hacia las últimas horas del día.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.