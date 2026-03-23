El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y descendiendo a un 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día propicio para paseos por la costa o disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 36 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en zonas expuestas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas costeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para los turistas y residentes que buscan aprovechar el buen tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 19:51, momento en el cual el cielo podría comenzar a mostrar algunas nubes altas, aunque no se prevé que afecten significativamente la visibilidad ni el disfrute del atardecer.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de precipitaciones promete un día perfecto para disfrutar de la belleza natural y la cultura de esta encantadora localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.