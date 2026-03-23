El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una ligera presencia de nubes que no afectará la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, favoreciendo la actividad al exterior.
Las temperaturas oscilarán entre los 12 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, permitiendo que los habitantes y visitantes de Nigrán disfruten de un tiempo templado y agradable. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día, ya que las temperaturas serán más frescas al amanecer.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el calor puede ser más intenso.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, predominando del este y sureste. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas, haciendo que la sensación térmica sea más placentera.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, aprovechando la belleza del entorno de Nigrán.
En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre en Nigrán. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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