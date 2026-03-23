El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una transición a un estado completamente despejado a medida que avanza el día. Esta tendencia se mantendrá a lo largo de las 24 horas, con solo algunas nubes dispersas al final de la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 21 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 15:00 horas. Por la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 19 grados, lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% a medianoche y disminuyendo a un 31% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas centrales de la jornada. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 62% hacia las 23:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 14 km/h. A lo largo del día, el viento se mantendrá ligero, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que promete un día perfecto para disfrutar de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.