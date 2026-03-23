El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% a primera hora y descendiendo a un 32% en las horas más cálidas del día. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano. A medida que el sol se eleve, la temperatura se sentirá más confortable, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad recreativa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:50 horas. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Moraña en esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.