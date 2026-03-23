El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Mondariz se prepara para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y primaveral.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 66% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 28% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias, por lo que se recomienda disfrutar de la jornada al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que el sol se ponga a las 19:49, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 10°C por la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la noche sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo bajo las estrellas.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.