El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y propicio para actividades al exterior.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 59% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura será notable, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea cómodo para paseos y actividades recreativas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 25 km/h en las horas centrales, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para los habitantes y visitantes de Moaña, quienes podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar la belleza del paisaje gallego en toda su extensión.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 19:50, momento en el cual el cielo se tornará más oscuro, pero aún se podrá disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado. En resumen, hoy es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Moaña, con un tiempo que invita a salir y aprovechar el entorno.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.
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