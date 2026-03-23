El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Meis, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 10 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto más bajo alrededor de las 10:00 horas, con un registro de 10 grados. Sin embargo, a partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 15:00 horas, lo que hará que la tarde sea especialmente cálida y agradable. La combinación de un cielo despejado y temperaturas en ascenso invitará a los residentes a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

El viento, que soplará del noreste, tendrá una velocidad moderada que variará entre 10 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las primeras horas de la tarde, con velocidades de hasta 37 km/h. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de las temperaturas, proporcionando un ambiente confortable para quienes se encuentren en exteriores.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 19:50 horas. La combinación de un tiempo despejado y temperaturas agradables hará de esta jornada una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Meis.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.