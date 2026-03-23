El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Meaño se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 14 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero cómodo para actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 59% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 13 y 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:51. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Meaño para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para aprovechar el entorno natural y realizar actividades que permitan disfrutar de la belleza de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.