El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 67%, lo que proporcionará un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes de los marinenses. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, y se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición solar, especialmente en las horas centrales del día.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:50 horas.

En resumen, el tiempo en Marín para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar esta jornada para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los espacios públicos. La combinación de temperaturas suaves y vientos ligeros hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.