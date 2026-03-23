El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Lalín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas y poco nuboso en diferentes momentos. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas frescas, con mínimas de 3 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia la tarde.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se anticipa que la velocidad del viento alcance los 17 km/h, aumentando a medida que avanza la jornada, con ráfagas que podrían llegar hasta los 35 km/h en las horas más activas. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros, especialmente en las primeras horas de la mañana, donde se prevén sensaciones térmicas de hasta 4 grados.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Lalín disfruten de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 19:48, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día agradable.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día primaveral, perfecto para salir a pasear o realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.