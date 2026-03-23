El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, A Illa de Arousa se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados durante las primeras horas del día, proporcionando un inicio fresco pero agradable.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde. Este incremento hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para paseos y actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. A medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un tiempo agradable sin la incomodidad de la humedad excesiva.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 31 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas extremas, es posible que se sienta un ligero frescor debido a la brisa marina, especialmente en las zonas costeras. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre, ya que podría influir en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas en la playa.

En resumen, A Illa de Arousa disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para explorar la belleza natural de la isla, disfrutar de un paseo por la costa o simplemente relajarse al sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.