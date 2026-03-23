El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 19 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 9 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 19 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre. Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 18 grados, proporcionando un tiempo agradable para disfrutar de paseos o actividades recreativas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% a las 00:00 horas y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco por la mañana, la sensación térmica mejorará a medida que avance el día, haciendo que las temperaturas más altas sean más agradables.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo del día. Esto significa que, aunque habrá algo de brisa, no se prevén condiciones ventosas que puedan incomodar a los habitantes o visitantes de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes de los ciudadanos no se vean alterados por condiciones climáticas adversas.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. La combinación de un tiempo seco y temperaturas agradables promete un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.