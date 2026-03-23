El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, Gondomar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y cálido para los residentes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será ideal para actividades al aire libre, permitiendo a los habitantes disfrutar de paseos, deportes y reuniones familiares en parques y espacios abiertos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 52% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 16 km/h. La dirección del viento variará, predominando del este y sureste, lo que podría aportar una brisa refrescante en las horas más cálidas del día. Los vientos serán más intensos en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para actividades recreativas y eventos programados.

En resumen, Gondomar disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para salir y disfrutar de la naturaleza. Con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y vientos moderados, es una excelente oportunidad para que los habitantes aprovechen al máximo el día. Recuerden aplicar protector solar y mantenerse hidratados mientras disfrutan de este hermoso día primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.