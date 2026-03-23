El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

El día de hoy, 23 de marzo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera presencia de nubes en algunos momentos, especialmente durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, alcanzando niveles más bajos en la tarde, con un 33% previsto hacia las 16:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará conforme se acerque la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de A Estrada podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados brindan una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y realizar planes familiares o deportivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 23:00 horas. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:49. En resumen, el tiempo en A Estrada para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos mayormente despejados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.