El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Cuntis se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 69% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 32% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente con la brisa que soplará desde el noreste.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Este viento será un aliado para quienes busquen disfrutar de actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Cuntis pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia las 18:00 horas. La noche se presentará con un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente estrellado. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cuntis para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.