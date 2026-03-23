El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de marzo

Hoy, 23 de marzo de 2026, Catoira se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes dispersas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas fluctúen, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 70% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde ofrecerá un tiempo más seco y cálido, ideal para actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 49 km/h. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, el viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable, evitando que las temperaturas se sientan demasiado calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Catoira pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 19:50, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día mayormente soleado.

En resumen, Catoira disfrutará de un día agradable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado del noreste. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza antes de que la primavera avance.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-22T20:57:12.